В Калининградской области подошло к концу голосование на губернаторских выборах

Калининградская область стала последним российским регионом, где подошло к концу голосование на губернаторских выборах. Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

«По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление», — проинформировали журналистов в областной избирательной комиссии.

В Калининградской области работали 563 избирательных участка. Они были открыты для избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение каждого из трёх дней голосования.