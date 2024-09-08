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8 сентября, 18:45

В Калининградской области подошло к концу голосование на губернаторских выборах

Калининградская область стала последним российским регионом, где подошло к концу голосование на губернаторских выборах. Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

«По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление», — проинформировали журналистов в областной избирательной комиссии.

В Калининградской области работали 563 избирательных участка. Они были открыты для избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение каждого из трёх дней голосования.

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Ранее Life.ru сообщал, что избирательные участки прекратили работу в столице, а также в тех регионах, часовой пояс которых совпадет с московским. В городе были открыты 1440 участков, некоторые из них находились в медицинских учреждениях и СИЗО.

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ТАСС / Петров Сергей

Юрий Лысенко
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