Главу дипмиссии РФ в Латвии вызвали в МИД страны

Временного поверенного в делах Российской Федерации в Латвии Дмитрия Касаткина вызвали в латвийское Министерство иностранных дел после заявления о том, что на востоке Латвии упал российский БПЛА. Об этом на странице в социальной сети X сообщила глава МИД страны Байба Браже.