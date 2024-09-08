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8 сентября, 19:46

Главу дипмиссии РФ в Латвии вызвали в МИД страны

Поверенного в делах РФ в Латвии Касаткина вызвали в МИД из-за падения БПЛА

Временного поверенного в делах Российской Федерации в Латвии Дмитрия Касаткина вызвали в латвийское Министерство иностранных дел после заявления о том, что на востоке Латвии упал российский БПЛА. Об этом на странице в социальной сети X сообщила глава МИД страны Байба Браже.

«Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии. Латвийские вооружённые силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», — говорится в её посте.

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Напомним, что ранее латвийский президент Эдгарс Ринкевич заявил о падении российского беспилотника в восточной части страны. По его словам, власти Латвии уже расследуют инцидент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Mahovskaya

Юрий Лысенко
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