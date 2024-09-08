Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны
Президент Ринкевичс: На территорию Латвии упал беспилотник ВС РФ
Российский военный беспилотник разбился на территории Латвии. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, власти начали расследование крушения дрона.
«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведётся расследование», — написал политик у себя на странице в X.
Он также подчеркнул, что тесно обсуждает детали инцидента с союзниками страны.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. По её словам, только так украинцы смогут «защититься» от РФ. Кроме того, Рига пообещала передать Незалежной первые БПЛА собственного производства. Поставка намечена на сентябрь.
X / Rigas_pils