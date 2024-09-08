Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны

Российский военный беспилотник разбился на территории Латвии. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, власти начали расследование крушения дрона.

«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник... Ведётся расследование», — написал политик у себя на странице в X.

Он также подчеркнул, что тесно обсуждает детали инцидента с союзниками страны.