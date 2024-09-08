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8 сентября, 20:56

Уже на медосмотре: Антон Миранчук продолжит карьеру в Швейцарии

Президент ФК «Сьон» подтвердил, что Миранчук прибыл в Швейцарию на медосмотр

Антон Миранчук. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Антон Миранчук. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Российский полузащитник Антон Миранчук, который покинул московский «Локомотив» этим летом и получил статус свободного агента, прибыл в Швейцарию. Информацию об этом подтвердил президент футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен.

«Антон Миранчук прилетел в Швейцарию. Сейчас он проходит углублённый медицинский осмотр», — сказал президент клуба в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Сейчас 28-летний Миранчук остаётся без клуба после окончания срока его контракта с «Локомотивом».

Полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив"
Полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив"

Напомним, брат Антона Алексей Миранчук этим летом перешёл из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед», выступающий в MLS. Трансфер стал самым дорогим в истории североамериканского высшего дивизиона.

Артём Гапоненко
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