Уже на медосмотре: Антон Миранчук продолжит карьеру в Швейцарии
Президент ФК «Сьон» подтвердил, что Миранчук прибыл в Швейцарию на медосмотр
Антон Миранчук. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
Российский полузащитник Антон Миранчук, который покинул московский «Локомотив» этим летом и получил статус свободного агента, прибыл в Швейцарию. Информацию об этом подтвердил президент футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен.
«Антон Миранчук прилетел в Швейцарию. Сейчас он проходит углублённый медицинский осмотр», — сказал президент клуба в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».
Сейчас 28-летний Миранчук остаётся без клуба после окончания срока его контракта с «Локомотивом».
Напомним, брат Антона Алексей Миранчук этим летом перешёл из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед», выступающий в MLS. Трансфер стал самым дорогим в истории североамериканского высшего дивизиона.