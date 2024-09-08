Уже на медосмотре: Антон Миранчук продолжит карьеру в Швейцарии

Российский полузащитник Антон Миранчук, который покинул московский «Локомотив» этим летом и получил статус свободного агента, прибыл в Швейцарию. Информацию об этом подтвердил президент футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен.

«Антон Миранчук прилетел в Швейцарию. Сейчас он проходит углублённый медицинский осмотр», — сказал президент клуба в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Сейчас 28-летний Миранчук остаётся без клуба после окончания срока его контракта с «Локомотивом».