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8 сентября, 23:17

Заблудившийся российский дрон поставил на уши ВВС Румынии

Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

Минобороны Румынии сообщило о нарушении своих воздушных границ российским беспилотником, следующим на Украину. В целях безопасности ВВС страны подняли в воздух два истребителя F-16, однако сбивать дрон не пришлось, так как он самостоятельно покинул небо республики.

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября. Румынская авиация совершила взлёт в 02:25 с базы «Борча 86» и начала наблюдение за воздушной ситуацией, отслеживая маршрута БПЛА. Следуя регламенту, МО также предупредило жителей близлежащих городов Тулча и Констанца о произошедшем.

«На основании имеющихся данных отмечена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в ненаселённой местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны с помощью воздушных средств и наземных групп проводят расследование в этом районе», — подытожили в ведомстве.

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Напомним, что минувшей ночью на территории Украины произошли несколько взрывов. Звуки прилётов были слышны в Сумах и Полтаве. В нескольких регионах звучали сирены воздушной тревоги.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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