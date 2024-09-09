Заблудившийся российский дрон поставил на уши ВВС Румынии

Минобороны Румынии сообщило о нарушении своих воздушных границ российским беспилотником, следующим на Украину. В целях безопасности ВВС страны подняли в воздух два истребителя F-16, однако сбивать дрон не пришлось, так как он самостоятельно покинул небо республики.

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября. Румынская авиация совершила взлёт в 02:25 с базы «Борча 86» и начала наблюдение за воздушной ситуацией, отслеживая маршрута БПЛА. Следуя регламенту, МО также предупредило жителей близлежащих городов Тулча и Констанца о произошедшем.

«На основании имеющихся данных отмечена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в ненаселённой местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны с помощью воздушных средств и наземных групп проводят расследование в этом районе», — подытожили в ведомстве.