Путин поздравил Ким Чен Ына, отметив стратегическое развитие отношений России и КНДР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. В послании российский президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном будут и дальше развиваться в рамках стратегического партнёрства.

Он выразил уверенность, что развитие отношений двух стран будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.