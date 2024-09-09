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8 сентября, 23:30

Путин поздравил Ким Чен Ына, отметив стратегическое развитие отношений России и КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / AP / KCNA

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / AP / KCNA

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. В послании российский президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном будут и дальше развиваться в рамках стратегического партнёрства.

Он выразил уверенность, что развитие отношений двух стран будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — добавил российский лидер в тексте телеграмы, которая опубликована в Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

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Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости республики. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами.

Артём Гапоненко
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