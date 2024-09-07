Путин поздравил Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении связей между нашими странами. Текст поздравления опубликован пресс-службой главы Таджикистана.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — указано в поздравлении.