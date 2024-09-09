Вылетевший из Москвы в Стамбул Airbus незапланированно сел в Варшаве
Траектория полёта Airbus A320. Обложка © Flightradar24
Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines прервал регулярный рейс Москва – Стамбул, совершив незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Об этом свидетельствует сервис для мониторинга движения воздушных судов в реальном времени Flightradar24.
По данным сайта, изначально самолёт должен был покинуть столичный аэропорт Внуково 8 сентября в 15:09, добравшись до Стамбула в 19:12 по местному времени. Первая попытка взлёта оказалась неудачной — спустя полчаса авиалайнер вернулся в Москву. После многочасовой задержки Airbus совершил повторный взлёт и даже добрался до Европы, но в Варшаве маршрут снова пришлось прервать.
Причины произошедшего не раскрываются. По данным Telegram-канала AVIAINCIDENT, пассажирам запрещают покидать борт.
Схожий инцидент с более трагичным исходом неделей ранее произошёл на территории России. Регулярный рейс по маршруту Москва – Екатеринбург пришлось прервать в Казани из-за смерти молодой девушки на борту.