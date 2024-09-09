ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 00:31

Вылетевший из Москвы в Стамбул Airbus незапланированно сел в Варшаве

Траектория полёта Airbus A320. Обложка © Flightradar24

Траектория полёта Airbus A320. Обложка © Flightradar24

Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines прервал регулярный рейс Москва – Стамбул, совершив незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Об этом свидетельствует сервис для мониторинга движения воздушных судов в реальном времени Flightradar24.

По данным сайта, изначально самолёт должен был покинуть столичный аэропорт Внуково 8 сентября в 15:09, добравшись до Стамбула в 19:12 по местному времени. Первая попытка взлёта оказалась неудачной — спустя полчаса авиалайнер вернулся в Москву. После многочасовой задержки Airbus совершил повторный взлёт и даже добрался до Европы, но в Варшаве маршрут снова пришлось прервать.

Причины произошедшего не раскрываются. По данным Telegram-канала AVIAINCIDENT, пассажирам запрещают покидать борт.

Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщение о попытке посадки на строящейся ВПП
Авиакомпания «ЮТэйр» опровергла сообщение о попытке посадки на строящейся ВПП

Схожий инцидент с более трагичным исходом неделей ранее произошёл на территории России. Регулярный рейс по маршруту Москва – Екатеринбург пришлось прервать в Казани из-за смерти молодой девушки на борту.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Польша
  • Турция
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров