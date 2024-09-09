Вылетевший из Москвы в Стамбул Airbus незапланированно сел в Варшаве

Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines прервал регулярный рейс Москва – Стамбул, совершив незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Об этом свидетельствует сервис для мониторинга движения воздушных судов в реальном времени Flightradar24.

По данным сайта, изначально самолёт должен был покинуть столичный аэропорт Внуково 8 сентября в 15:09, добравшись до Стамбула в 19:12 по местному времени. Первая попытка взлёта оказалась неудачной — спустя полчаса авиалайнер вернулся в Москву. После многочасовой задержки Airbus совершил повторный взлёт и даже добрался до Европы, но в Варшаве маршрут снова пришлось прервать.