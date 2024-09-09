Собянин: Система ДЭГ в Москве работала без сбоев, несмотря на более 300 атак

С 6 по 8 сентября во время выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково, московская система электронного голосования успешно отразила 300 попыток атак. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его словам, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства, система работала без перебоев, обеспечив проведение выборов в штатном режиме. Собянин также подчеркнул, что в столице активно использовалось электронное голосование не только дистанционно, но и на избирательных участках.

«Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города», — отметил градоначальник.