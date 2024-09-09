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9 сентября, 01:33

Собянин: Система ДЭГ в Москве работала без сбоев, несмотря на более 300 атак

С 6 по 8 сентября во время выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково, московская система электронного голосования успешно отразила 300 попыток атак. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его словам, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства, система работала без перебоев, обеспечив проведение выборов в штатном режиме. Собянин также подчеркнул, что в столице активно использовалось электронное голосование не только дистанционно, но и на избирательных участках.

«Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города», — отметил градоначальник.

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Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках празднования Дня города дистанционно дали старт работе первого участка новой Троицкой линии столичного метро. Эта линия, начавшая свою работу, соединит станцию МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе с Троицком, обеспечив улучшенное транспортное сообщение на юге города.

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Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Артём Гапоненко
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