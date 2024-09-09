Россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем от смарт-часов

Силиконовые и резиновые браслеты, которые используются в смарт-часах, могут таить в себе риски для здоровья, несмотря на свою удобность. Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов сообщил «Газете.ru», что одним из возможных рисков является аллергическая реакция, включая контактный дерматит, который может проявляться покраснением, зудом, сыпью или отёком на коже.

Аллергия может возникать как на сам силикон, так и на добавки, использующиеся при его производстве. Постоянное ношение браслета приводит к тому, что кожа под ним становится влажной, а пористая структура материала создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков.

«Кроме того, под ремешок могут попасть споры возбудителей лишаев, например, от собак или других домашних животных», — рассказал Панов.