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9 сентября, 06:26

Счета компании Гоши Куценко заблокировали из-за увесистого долга

Mash: Актёр Гоша Куценко должен налоговой 267 тысяч рублей

Актёр Гоша Куценко. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Актёр Гоша Куценко. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Российский актёр Гоша Куценко задолжал налоговой немаленькую сумму, из-за которой Федеральная налоговая служба уже заблокировала счета одной из его компаний. По данным Mash, речь идёт о 267 тысяч рублей.

Бизнес у артиста пока не прёт: пять компаний с его участием были закрыты, сам актёр вышел из двух благотворительных фондов. Сейчас у Куценко осталось три компании и счета одной из них — ООО «Арт Волна» — оказались заблокированы. Как пишет телеграм-канал, ещё в 2022-м и 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать фирму банкротом.

Помимо проблем с ФНС, у Куценко имеется 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД. Из них 45 за превышение скорости, четыре — за стоянку в неположенном месте, пять — не оплаченную платную парковку, два — нарушение разметки или несоблюдение знаков и невыполнение требования ПДД при манёвре. Также актёр не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.

Блиновский погасил все свои долги перед налоговой
Блиновский погасил все свои долги перед налоговой

Ранее стало известно, что налоговые проблемы возникли и у бывшего любовника Пугачёвой. Сергей Челобанов задолжал ФНС 430 тысяч рублей. По словам его друга и помощника, про долг артист ничего не знает и вообще строит планы на будущий выход на сцену.

Наталья Афонина
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