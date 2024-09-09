Счета компании Гоши Куценко заблокировали из-за увесистого долга

Российский актёр Гоша Куценко задолжал налоговой немаленькую сумму, из-за которой Федеральная налоговая служба уже заблокировала счета одной из его компаний. По данным Mash, речь идёт о 267 тысяч рублей.

Бизнес у артиста пока не прёт: пять компаний с его участием были закрыты, сам актёр вышел из двух благотворительных фондов. Сейчас у Куценко осталось три компании и счета одной из них — ООО «Арт Волна» — оказались заблокированы. Как пишет телеграм-канал, ещё в 2022-м и 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать фирму банкротом.

Помимо проблем с ФНС, у Куценко имеется 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД. Из них 45 за превышение скорости, четыре — за стоянку в неположенном месте, пять — не оплаченную платную парковку, два — нарушение разметки или несоблюдение знаков и невыполнение требования ПДД при манёвре. Также актёр не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.