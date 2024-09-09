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9 сентября, 06:13

Поход к подруге закончился для 12-летнего парня падением с балкона и больницей

СК проводит проверку по факту падения подростка с пятого этажа в Назарове

В городе Назарове Красноярского края 12-летний мальчик упал с высоты пятого этажа. Следователи начали проверку по факту произошедшего, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По информации СК, днём 8 сентября мальчик был в гостях у знакомой сверстницы. В какой-то момент ему стало плохо, после чего было принято решение лечь отдохнуть на диван. Со слов мальчика, далее он решил выйти подышать на балкон на пятом этаже, с которого при невыясненных обстоятельствах полетел вниз. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«В настоящее время следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы происшествия, родственники. Ребёнок ранее на учёте в органах профилактики не состоял», — сообщили представители Следственного комитета.

Сейчас мальчику оказывают всю необходимую помощь в больнице.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orini

Владимир Озеров
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