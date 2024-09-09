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9 сентября, 06:21

Число жертв израильского авианалёта на Сирию достигло 14, раненых – 43

Число погибших после авиаударов, нанесённых израильской армией по целям в районе сирийского города Масьяф в провинции Хама, возросло до 14. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на директора больницы «Аль-Машфа аль-Ватани» в Масьяфе Фейсала Хейдара.

С его слов, ранения и травмы получили минимум 43 человека.

При этом, как сообщает газета The Times of Israel, основной целью ЦАХАЛ могла быть иранская база, на которой якобы собирались ракеты. В последние годы она неоднократно становилась целью израильских атак.

По утверждению Тель-Авива, там также расположен центр научных исследований и разработок, известный как CERS или SSRC. Иранские ВС, согласно мнению израильского руководства, производят там высокоточные ракеты класса «земля-земля».

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Ранее в СМИ появилась информация, что израильские ВС провели массированные обстрелы нескольких сирийских городов в ночь на 9 сентября. Основной удар пришёлся по городам Масьяф и Тартус, где есть погибшие и раненые.

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X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces

Владимир Озеров
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