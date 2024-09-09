В столице выбрали вкус чая «Москва» 9 сентября, 09:00 Чай «Москва». Обложка © Mos.ru / О. Сосницкий

Москвичи выбрали вкус чая «Москва» – предпочтение они отдали напитку со смородиной, земляникой и лепестками василька. Своими мнениями горожане делились в рамках проекта «Активный гражданин», результаты опроса опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.

Москвичам нужно было сделать выбор из пяти уникальных купажей: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, мёда и черёмухи. При этом название и состав участникам не озвучивались в целях точности эксперимента. Дегустация шла в рамках фестиваля «Московское чаепитие» с июля до начала сентября.

«Самым московским» признали купаж №3: золотисто-янтарный чёрный чай со вкусом чёрной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что россияне чаще стали заниматься спортом. Этим летом большинство (40%) выбрало бег, а четверть отдала предпочтение футболу. По 21% решили заниматься плаванием и катанием на велосипеде.

Авторы Татьяна Миссуми