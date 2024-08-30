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30 августа, 08:58

Не только для здоровья: Россияне назвали ключевые причины заниматься спортом

Опрос: Около 15% россиян занимаются летом спортом ради развлечения

Этим летом россияне активно занимались спортом. Большинство (40%) выбрало бег, а четверть отдала предпочтение футболу. По 21% решили заниматься плаванием и катанием на велосипеде. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, данные которого публикует РИА «ФедералПресс».

В ходе исследования россияне также ответили на вопрос, почему они занимаются спортом. Как оказалось, не только для здоровья — эта причина осталась на третьем месте. Граждане выбирают летние активности в первую очередь ради поддержания хорошей физической формы и ради развлечения. На четвёртом месте необходимость чувствовать себя счастливым. А ещё спорт помогает в достижении профессиональных успехов.

«Что касается спортивных трат, данные аналитиков «ЮMoney» показывают, что больше всего денег было потрачено на инвентарь и оборудование, на втором месте спортивная одежда, на третьем — абонементы в фитнес-клубы», уточняет издание.

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Исследование касалось летних видов спорта, однако россияне могут продолжить занятия в сентябре, потому что синоптики прогнозируют рекордную жару в первом месяце осени. Кстати, любители спорта могут пройти тест и узнать, смогут ли они взять золото на Олимпиаде.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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