Стали больше читать и полюбили наши курорты: Life.ru узнал, как россияне провели лето и сколько из них успели отдохнуть Опрос: Только треть россиян чувствуют себя отдохнувшими после лета 3 сентября, 05:00 Наиболее востребованными российскими городами для летних путешествий стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Обложка © Life.ru

Большинство россиян — 57,3% — довольны тем, как прошло их лето. Однако отдохнувшими себя чувствуют только 37,7% (в 2023 году было 42%). К такому выводу пришли эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip по итогам опроса.

Почти две трети россиян, а именно 61,2%, посетили этим летом новые места. А вот за границей побывали только 35,1% опрошенных (чуть больше, чем год назад, когда доля составляла 32,3%). Зато очень многие смогли выбраться на дачу или на природу (75,2% респондентов). На море же побывали 51,9% путешественников — немного меньше, чем прошлым летом.

Самой популярной страной для летнего отдыха в 2024-м, как и год назад, оказалась Турция: туда в отпуск отправилось 20% россиян. 10,6% выбрали для себя Таиланд, которого не было в списке прошлым летом. Наиболее востребованными российскими городами стали Сочи (там отдохнули 15% респондентов), Санкт-Петербург (12,5%) и Москва (10%). В прошлом году в топе были и другие курорты Краснодарского края (Анапа и Туапсе), также довольно часто называли города и регионы Кавказа, а вот столица тогда в список не попала.

Занятием, которому путешественники уделяли больше всего внимания этим летом, оказалось чтение — его отметили 73,3% опрошенных, что на 14% больше, чем в 2023 году. Многие (63,5%) также посетили различные фестивали, выставки и концерты, причём популярность такого типа досуга выросла на треть. А вот активные виды отдыха были не так востребованы: им уделили внимание лишь 44,7% туристов — чуть меньше, чем прошлым летом (тогда доля составила 50,0%).

При этом 61% респондентов уже начал составлять планы на следующее лето. Год назад настолько долгосрочным планированием занималось 57% россиян.

Кстати, как показал другой опрос, отпуск является долгожданным событием в жизни каждого работающего россиянина. При этом граждане признались, что им нужно гораздо больше недели, чтобы прийти в себя и восстановить силы.

Авторы Александра Вишнякова