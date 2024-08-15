Невролог объяснила, почему в детстве лето — это маленькая жизнь, а у взрослых пролетает за "три дня" Врач Демьяновская: Времени бежит быстрее во взрослом возрасте по 4 причинам 15 августа, 10:05 У детей в силу малого опыта каждый день насыщен: они постоянно учатся, постоянно познают мир. Фото © Life.ru

Реальное течение времени неизменно: секунда длится ровно столько, сколько и сто лет назад. Но один и тот же промежуток времени дети и взрослые воспринимают по-разному, из-за чего кажется, что время в детстве течёт медленнее, а жизнь взрослого быстротечна. Так почему же в детстве лето — это маленькая жизнь, а у взрослых оно пролетает за "три дня", в беседе с Life.ru объяснила невролог, врач — эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Причина 1: Человек соотносит временной отрезок со всей прожитой жизнью

Человек не может не соотносить временной отрезок со всей своей прожитой жизнью. Например, четыре года для двадцатилетнего студента — это пятая часть жизни, поэтому ему трудно поверить, что время до диплома пролетит быстро, как утверждает шестидесятилетний преподаватель. Те же четыре года для пятилетнего ребёнка — почти целая жизнь. Для него они точно не "пролетят". Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Причина 2: Человек воспринимает время исходя из своего опыта

Чем больше извне поступает новой информации, которую надо обработать мозгу, тем дольше кажется день. Это случается и у взрослых: насыщенные событиями дни кажутся длиннее и не пропадают из памяти, в отличие от дней, заполненных привычной рутиной. У детей в силу малого опыта каждый день насыщен: они постоянно учатся, постоянно познают мир. Многие вещи и явления, которые взрослому привычны, а потому незаметны, для ребёнка — новая информация, требующая работы мозга.

Причина 3: Ощущение текущего времени складывается из впечатлений

По словам Демьяновской, с годами впечатлительность притупляется, взрослый человек всё больше дел выполняет машинально, погружаясь в свои мысли: вспоминает прошлое или планирует будущее. Он не находится в текущем моменте, для него нет "сейчас", а значит, нет и этого отрезка времени — он не запечатлевается в памяти. Для детей многое в мире в новинку, многое вызывает яркие эмоции, поэтому они находятся "здесь и сейчас" постоянно.

Причина 4: Снижение скорости работы мозга

Есть мнение, что на восприятие времени влияет скорость работы мозга, которая снижается с возрастом и на фоне стресса, сосудистых заболеваний головного мозга, нейродегенераций, после черепно-мозговых травм. Из-за этого нейронные связи образуются не так эффективно, требуется больше времени на обработку поступающих сигналов, мышление замедляется, из-за чего кажется, что ускорилось время.

"Чтобы это предотвратить, нужно поддерживать когнитивные способности и позволять мозгу отдыхать: полноценно питаться, больше общаться, тренировать память, отказаться от курения и спиртного, предупреждать падения и другие травмы, наладить режим сна и не игнорировать прогулки на свежем воздухе", — советует невролог.

Несмотря на то, что лето у взрослых пролетает как один миг, его всё же можно скрасить, например, за счёт отпуска. Как показал опрос, отпуск является долгожданным событием в жизни каждого работающего россиянина. При этом граждане признались, что им нужно гораздо больше недели, чтобы прийти в себя и восстановить силы.

Авторы Андрей Горяничев