Блогершу Маш Милаш взломали и обманули её подписчиков на 1 млн рублей 9 сентября, 09:19 Мария Камова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mash_milash_hub

Блогершу Маш Милаш (Мария Камова) взломали и устроили розыгрыш от её имени. Минимум 100 человек потеряли в сумме почти 1 миллион рублей. Сейчас девушка обратилась в полицию. Об этом сообщает SHOT.

В начале сентября подписчики 27-летней рэперши получили в директ в соцсети ссылку на розыгрыш — 3000 долларов в честь того, что Милаш набрала 1,5 миллиона подписчиков. Нужно только перейти по ссылке и оплатить комиссию, а потом заветный приз прилетит на банковский счёт. По словам пострадавших, сомнений, что это не Милаш, не возникло. Многие стали скидывать деньги, но розыгрыш так и не был проведён, а сама блогерша на связь не выходила.

В итоге Камова смогла связаться с подписчиками в других соцсетях и сообщить о взломе. Сама девушка уверяет, что также стала жертвой скамеров. Началось разбирательство с участием правоохранителей.

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Авторы Татьяна Миссуми