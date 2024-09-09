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9 сентября, 09:12

В Челябинской области тело подростка нашли в карьере после утренней пробежки

Тело школьника обнаружили в карьере Кыштыма Челябинской области, который не был предназначен для купания. Об этом сообщила пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Почти сутки продолжался в Кыштыме поиск местного жителя 2009 года рождения, пропавшего во время утренней пробежки. Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», — приводит сообщение Ura.ru.

15-летний мальчик считался пропавшим, на его поиски бросились, в том числе и сотрудники полиции. Они узнали, по какому маршруту двигался юноша и установили, где он мог находиться. Когда тело было найдено, его с помощью «кошки» извлекли спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. Погибший находился на глубине более двух метров недалеко от берега.

Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки
Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки

А накануне в Башкирии прицеп с лодкой утащил «буханку» в реку, в которой находились двое взрослых и трое детей. Из затонувшей машины не смог выбраться только семилетний мальчик, спасатели приступили к его поискать, но с наступлением темноты операцию пришлось прекратить.

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freepik

Николь Вербер
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