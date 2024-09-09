В Челябинской области тело подростка нашли в карьере после утренней пробежки

Тело школьника обнаружили в карьере Кыштыма Челябинской области, который не был предназначен для купания. Об этом сообщила пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Почти сутки продолжался в Кыштыме поиск местного жителя 2009 года рождения, пропавшего во время утренней пробежки. Юноша погиб во время купания в карьере, расположенном на окраине города», — приводит сообщение Ura.ru.

15-летний мальчик считался пропавшим, на его поиски бросились, в том числе и сотрудники полиции. Они узнали, по какому маршруту двигался юноша и установили, где он мог находиться. Когда тело было найдено, его с помощью «кошки» извлекли спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. Погибший находился на глубине более двух метров недалеко от берега.