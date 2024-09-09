Из квартиры режиссёра Энтина в Москве украли картины, пока он лежал в больнице Режиссёр Энтин обратился в полицию из-за пропажи 4 картин в квартире в Москве 9 сентября, 09:21 Режиссер Герман Энтин. Обложка © Ermolova.ru

В Москве у театрального режиссёра Германа Энтина украли четыре картины из квартиры, пока маэстро проходил лечение в больнице. Сейчас он обратился в полицию. Об этом пишет Mash.

82-летний Энтин был госпитализирован ещё в августе. Друзья нашли его дома на полу, где он пролежал около двух дней. Сам Энтин не смог вспомнить момент падения и обстоятельства ему предшествовавшие. Он лишь рассказал, что сидел на кухне и выпивал. Из больницы домой режиссёр вернулся только через неделю.

По его словам, картины на стенах теперь висят в другом порядке и появились незнакомые полотна. Кроме того, Энтин настаивает, что пропало четыре шедевра — по паре работ Льва Жегина и Михаила Ларионова. Полиция уже установила, что замки в квартире были не тронуты, а ключи Энтин никому не отдавал.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны трое подозреваемых в хищении производственного оборудования для изготавливающего цемент завода на сумму три миллиарда рублей.

Авторы Татьяна Миссуми