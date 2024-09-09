Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности
Президент России Владимир Путин может встретиться с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит и советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал. Этого не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Группа высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проведёт встречу в рамках председательства РФ в организации.
«Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», — сообщил Песков.
А ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.
Life.ru