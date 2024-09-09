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9 сентября, 09:49

Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности

Президент России Владимир Путин может встретиться с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит и советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал. Этого не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Группа высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проведёт встречу в рамках председательства РФ в организации.

«Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», — сообщил Песков.

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А ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.

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Life.ru

Александр Юнашев
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