Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности

Президент России Владимир Путин может встретиться с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит и советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал. Этого не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Группа высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проведёт встречу в рамках председательства РФ в организации.

«Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», — сообщил Песков.