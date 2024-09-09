Как правильно закатывать банки на зиму: Никакого аспирина и мягкие крышки

Длительность стерилизации зависит от способа и размера банки. Чем она больше, тем дольше её надо держать на огне. Как правило, это от 10 до 30 минут. Об этом заявил RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Эксперт заявил и о важности правильно подобрать крышку для банки. Например, для солёных и маринованных продуктов рекомендуется использовать лакированные жестяные крышки. Заготовки с низкой кислотностью, такие как варенья и компоты, можно закрывать нелакированными. Для горячего консервирования продуктов с недолгим сроком хранения подойдут полиэтиленовые.

«Перед использованием необходимо простерилизовать крышки, опустив в кипящую воду минимум секунд на 20, и сразу закрыть банки, пока крышки мягкие и не остыли», — добавил биолог.

Кроме того, Суслянок предостерёг хозяек от добавления в заготовки аспирина, чтобы увеличить срок хранения. Он предупредил, что этот препарат разжижает кровь. Неправильный приём лекарства может увеличивать риск внутренних кровотечений. Особенно опасно есть такие соленья людям с язвой и нарушением мозгового кровообращения. Вместо аспирина лучше использовать уксус или лимонную кислоту, посоветовал эксперт.