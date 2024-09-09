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9 сентября, 10:26

Теперь увидят все! OZON сделал профили пользователей публичными

OZON сделал открытым для всех просмотр покупок и комментариев пользователей

OZON добавил функцию публичных профилей. Покупки, которые вы совершали на маркетплейсе, теперь видны всем пользователям, как и оставленные комментарии. На это обратила внимание SHOT ПРОВЕРКА.

Теперь любой желающий сможет увидеть вашу историю покупок на маркетплейсе и то, что вы пишете о заказах. Фишка идёт по умолчанию, а для того, чтобы её скрыть, нужно покопаться в настройках приложения. Спрятать можно как весь профиль, так и отдельный отзыв. Со слов самой платформы, «такое решение позволит создать социальное взаимодействие покупателей между собой, подписываться и следить за другими клиентами маркетплейса».

  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
  • Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ
    Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ

Интересные отзывы пользователей OZON о покупках. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКИ

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Многие юзеры уже раскритиковали нововведение — по их мнению, покупки должны быть приватными. Сама платформа обещает полную безопасность: мол, товары 18+, нижнее бельё, средства личной гигиены и медицинские изделия публично отображаться не будут.

Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами
Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами

Пока компания думает над обновлениями, сотрудники ПВЗ придумывают различные схемы собственного обогащения. Ранее Life.ru рассказывал о том, как 15-летняя фасовщица ПВЗ в Москве решила обеспечить себе дополнительный доход и организовала оборот и сбыт наркотиков прямо на рабочем месте, развешивая вещества прямо под камерами и потом самостоятельно их развозя. Вычислили её достаточно быстро. Правоохранители изъяли у юной девушки порядка 40 свёртков с запрещёнкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Юрий Лысенко
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