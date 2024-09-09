Теперь увидят все! OZON сделал профили пользователей публичными

OZON добавил функцию публичных профилей. Покупки, которые вы совершали на маркетплейсе, теперь видны всем пользователям, как и оставленные комментарии. На это обратила внимание SHOT ПРОВЕРКА.

Теперь любой желающий сможет увидеть вашу историю покупок на маркетплейсе и то, что вы пишете о заказах. Фишка идёт по умолчанию, а для того, чтобы её скрыть, нужно покопаться в настройках приложения. Спрятать можно как весь профиль, так и отдельный отзыв. Со слов самой платформы, «такое решение позволит создать социальное взаимодействие покупателей между собой, подписываться и следить за другими клиентами маркетплейса».













Многие юзеры уже раскритиковали нововведение — по их мнению, покупки должны быть приватными. Сама платформа обещает полную безопасность: мол, товары 18+, нижнее бельё, средства личной гигиены и медицинские изделия публично отображаться не будут.