Теперь увидят все! OZON сделал профили пользователей публичными
OZON сделал открытым для всех просмотр покупок и комментариев пользователей
OZON добавил функцию публичных профилей. Покупки, которые вы совершали на маркетплейсе, теперь видны всем пользователям, как и оставленные комментарии. На это обратила внимание SHOT ПРОВЕРКА.
Теперь любой желающий сможет увидеть вашу историю покупок на маркетплейсе и то, что вы пишете о заказах. Фишка идёт по умолчанию, а для того, чтобы её скрыть, нужно покопаться в настройках приложения. Спрятать можно как весь профиль, так и отдельный отзыв. Со слов самой платформы, «такое решение позволит создать социальное взаимодействие покупателей между собой, подписываться и следить за другими клиентами маркетплейса».
Многие юзеры уже раскритиковали нововведение — по их мнению, покупки должны быть приватными. Сама платформа обещает полную безопасность: мол, товары 18+, нижнее бельё, средства личной гигиены и медицинские изделия публично отображаться не будут.
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