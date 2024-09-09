Экстренно севший в Польше самолёт из Москвы вылетел в Стамбул
Борт, который экстренно сел в аэропорту Варшавы по пути из Москвы в Стамбул, вылетел в Турцию. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.
Лайнер Airbus A320, принадлежащий турецкой авиакомпании Pegasus, вылетел из аэропорта польской столицы в 04:44 мск.
Ранее появилась новость, что вылетевший из Москвы в Стамбул самолёт совершил незапланированную посадку в Варшаве. Изначально борт должен был из Внуково улететь в Турцию, однако взлёт отложили. После задержки Airbus вылетел и добрался до Европы, но в Польше маршрут снова пришлось прервать.
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