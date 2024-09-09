Экстренно севший в Польше самолёт из Москвы вылетел в Стамбул

Борт, который экстренно сел в аэропорту Варшавы по пути из Москвы в Стамбул, вылетел в Турцию. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24 .

Ранее появилась новость, что вылетевший из Москвы в Стамбул самолёт совершил незапланированную посадку в Варшаве. Изначально борт должен был из Внуково улететь в Турцию, однако взлёт отложили. После задержки Airbus вылетел и добрался до Европы, но в Польше маршрут снова пришлось прервать.