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9 сентября, 10:06

Экстренно севший в Польше самолёт из Москвы вылетел в Стамбул

Борт, который экстренно сел в аэропорту Варшавы по пути из Москвы в Стамбул, вылетел в Турцию. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Лайнер Airbus A320, принадлежащий турецкой авиакомпании Pegasus, вылетел из аэропорта польской столицы в 04:44 мск.

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Ранее появилась новость, что вылетевший из Москвы в Стамбул самолёт совершил незапланированную посадку в Варшаве. Изначально борт должен был из Внуково улететь в Турцию, однако взлёт отложили. После задержки Airbus вылетел и добрался до Европы, но в Польше маршрут снова пришлось прервать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Владимир Озеров
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