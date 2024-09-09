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9 сентября, 10:35

ВСУ за сутки потеряли до 490 военнослужащих в боях с группой «Юг» в ДНР

Потери ВС Украины в зоне ответственности группы «Юг» армии России за прошедшие сутки составили до 490 человек личного состава. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр ДНР. Отразили контратаку штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих», — проинформировали в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили о потерях ВСУ в технике. Российскими ударами были уничтожены девять автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М198 американского производства, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие американского производства М119, а также станция РЭБ. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три украинских склада с боеприпасами.

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В смертельном ДТП с переполненным бойцами ВСУ автобусом пострадали 12 человек

Ранее в военном ведомстве сообщили и об очередном территориальном успехе нашей армии. 8 сентября в результате боёв группа «Центр» ВС РФ взяла под контроль населённый пункт Мемрик в ДНР.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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