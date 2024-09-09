Украинская армия потеряла до 620 боевиков в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Запад». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное ЛНР, Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества», — сказали в ведомстве.

Также российские солдаты отбили две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ. В общей сложности украинской армии составили до 620 бойцов.

Кроме того, был разбит танк ВСУ, две боевые машины пехотинцев, американский бронетранспортёр М113, шесть авто, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, британская 155-мм гаубица FH-70, 155-мм гаубицу Paladin, 155-мм гаубица М198 производства США, 152- мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боекомплектом.