Российские ПВО за сутки сбили 45 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 45 дронов вражеской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что с начала СВО было уничтожено 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 166 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 969 танков и других боевых бронемашин, 1 447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 358 артиллерийских орудий и минометов, а также 25 825 единиц специализированной военной автоматики.