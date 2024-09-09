Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

На выборах губернатора Санкт-Петербурга победу одержал действующий глава региона Александр Беглов. Он выдвигался от партии «Единая Россия». После обработки 100 процентов протоколов Беглов набрал 59,80 процента голосов, следует из данных онлайн-табло ЦИК РФ.

На втором месте оказался Максим Яковлев из «ЛДПР» — 18,34 процента, на третьем — Павел Брагин из партии «Зелёных» — 11,79 процента, а на четвёртом — Сергей Малинкович от «Коммунистов России» — 8,06 процента.