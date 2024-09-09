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9 сентября, 11:27

Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

На выборах губернатора Санкт-Петербурга победу одержал действующий глава региона Александр Беглов. Он выдвигался от партии «Единая Россия». После обработки 100 процентов протоколов Беглов набрал 59,80 процента голосов, следует из данных онлайн-табло ЦИК РФ.

На втором месте оказался Максим Яковлев из «ЛДПР» — 18,34 процента, на третьем — Павел Брагин из партии «Зелёных» — 11,79 процента, а на четвёртом — Сергей Малинкович от «Коммунистов России» — 8,06 процента.

Песков: «Единая Россия» и врио губернатора одержали уверенную победу на выборах
Песков: «Единая Россия» и врио губернатора одержали уверенную победу на выборах

Ранее стало известно о победе Дмитрия Миляева на выборах губернатора Тульской области. Он набрал 78,53 процента из 100. Ранее политик лишь временно исполнял обязанности главы региона.

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Telegram / Александр Беглов

Наталья Афонина
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