Дмитрий Миляев побеждает на выборах губернатора в Тульской области с 78,53%

По итогам обработки 100 процентов протоколов победу на выборах в Тульской области одержал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев. Он был выдвинут от партии «Единая Россия». Кандидат набрал 78,53 процента голосов, следует из данных онлайн-табло Центризбиркома РФ.

Второе место получил Алексей Лебедев от «КПРФ» — 6,77 процента, третье — Александр Балберов из «ЛДПР», он набрал 6,25 процента, Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») набрал 4,91%, а 2,07 процента — Денис Илюхин от партии «Коммунисты России».