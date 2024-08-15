"Продолжает курс Дюмина": В ОП подвели итоги встречи Путина и врио главы Тульской области

Ври главы Тульской области Дмитрий Миляев продолжает курс команды экс-губернатора Алексея Дюмина, нацеленный на непрерывное развитие региона. Так руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына прокомментировала сегодняшнюю встречу Миляева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что Дмитрий Миляев хорошо знаком с региональным контекстом — он коренной туляк, связавший свою жизнь с развитием родного региона. Всё это, с одной стороны, определяет высокий уровень его вовлеченности в вопросы регионального развития, а с другой стороны, накладывает определённый уровень ответственности.

"Из результатов рабочей встречи Президента России Владимира Путина с Дмитрием Миляевым можно сделать вывод о том, что врио незамедлительно приступил к работе над точками роста территории. И делает акцент на сохранении и приумножении эффективных практик, накопленных предыдущей управленческой командой", — подчёркивает эксперт.

Один из первых шагов Миляева в новой должности — запуск обновления программы развития Тульской области. Кроме того, особое внимание региональная управленческая команда уделяет развитию оборонно-промышленного комплекса, в частности, в Туле развивается отрасль беспилотных авиационных систем — одно из приоритетных направлений сегодня. Отдельный важнейший акцент во время встречи с президентом Миляев сделал на поддержке участников СВО и их семей, подчеркнула Кислицына.

"Дмитрий Миляев продолжает курс команды экс-губернатора Алексея Дюмина, нацеленный на непрерывное развитие региона. И точно попадает в общественный запрос на открытость власти и решение актуальных проблем — все то, что мы называем неотъемлемыми качествами губернаторов новой волны", — заключила она.