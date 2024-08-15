Миляев: Тульские производители за сутки выпускают до 2 тысяч беспилотников

В Тульской области за сутки производят до 2 тысяч беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что объёмы производства только увеличиваются.

"Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем — на сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до 2 тысяч изделий, работу эту, безусловно, будем продолжать", — сказал он.