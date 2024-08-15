Миляев: Тульские производители за сутки выпускают до 2 тысяч беспилотников
В Тульской области за сутки производят до 2 тысяч беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что объёмы производства только увеличиваются.
"Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем — на сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до 2 тысяч изделий, работу эту, безусловно, будем продолжать", — сказал он.
Ранее украинский военный эксперт раскрыл количество произведённых в Незалежной ракет. По его словам, Киев производит всего 10 дальнобойных снарядов в год, что ничтожно мало для успешного ведения боёв. В России помимо своих разработок есть и аналоги зарубежных технологий. Недавно на полигоне в Подмосковье протестировали такие беспилотники.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo