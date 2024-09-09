В Москве неизвестные вынесли из офиса главы ГИ РАН Дегтярёва 7 тысяч евро
Гендир института геологии РАН Кирилл Дегтярёв. Обложка © Летопись Московского университета
Самая наглая кража в центре Москвы: неизвестные пробрались через чердак в кабинет гендиректора геологического института РАН Кирилла Дегтярёва и вынесли сейф с 7 тыс. евро. Об этом пишет SHOT.
Воры залезли в здание Геологического института в Пыжевском переулке через чердак. Там они проникли в кабинет 60-летнего директора и академика РАН Кирилла Дегтярёва. Неизвестные не церемонились и вынесли сейф целиком, скрывшись также через чердак.
Пропажу обнаружили почти сразу. Выяснилось, что внутри лежало 7 тысяч евро (около 700 тысяч рублей). Одна из подчинённых Дегтярёва попросила директора «сохранить» всё в сейфе. Чтобы было надёжнее. Пострадавшие обратились в полицию.
Ранее Life.ru рассказывал о другой громкой краже в Москве. Злоумышленники пробрались в квартиру 82-летнего театрального режиссёра Германа Энтина и похитили четыре картины. Хозяин жилья в это время находился в больнице. Постановщик утверждает, что раньше полотна висели на стене в другом порядке, а некоторых и вовсе раньше не было. Полиция выяснила, что дверь не взламывали, а ключи были только у Энтина.