В Москве неизвестные вынесли из офиса главы ГИ РАН Дегтярёва 7 тысяч евро

Самая наглая кража в центре Москвы: неизвестные пробрались через чердак в кабинет гендиректора геологического института РАН Кирилла Дегтярёва и вынесли сейф с 7 тыс. евро. Об этом пишет SHOT.

Воры залезли в здание Геологического института в Пыжевском переулке через чердак. Там они проникли в кабинет 60-летнего директора и академика РАН Кирилла Дегтярёва. Неизвестные не церемонились и вынесли сейф целиком, скрывшись также через чердак.

Пропажу обнаружили почти сразу. Выяснилось, что внутри лежало 7 тысяч евро (около 700 тысяч рублей). Одна из подчинённых Дегтярёва попросила директора «сохранить» всё в сейфе. Чтобы было надёжнее. Пострадавшие обратились в полицию.