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9 сентября, 12:23

В Москве неизвестные вынесли из офиса главы ГИ РАН Дегтярёва 7 тысяч евро

Гендир института геологии РАН Кирилл Дегтярёв. Обложка © Летопись Московского университета

Гендир института геологии РАН Кирилл Дегтярёв. Обложка © Летопись Московского университета

Самая наглая кража в центре Москвы: неизвестные пробрались через чердак в кабинет гендиректора геологического института РАН Кирилла Дегтярёва и вынесли сейф с 7 тыс. евро. Об этом пишет SHOT.

Воры залезли в здание Геологического института в Пыжевском переулке через чердак. Там они проникли в кабинет 60-летнего директора и академика РАН Кирилла Дегтярёва. Неизвестные не церемонились и вынесли сейф целиком, скрывшись также через чердак.

Пропажу обнаружили почти сразу. Выяснилось, что внутри лежало 7 тысяч евро (около 700 тысяч рублей). Одна из подчинённых Дегтярёва попросила директора «сохранить» всё в сейфе. Чтобы было надёжнее. Пострадавшие обратились в полицию.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой громкой краже в Москве. Злоумышленники пробрались в квартиру 82-летнего театрального режиссёра Германа Энтина и похитили четыре картины. Хозяин жилья в это время находился в больнице. Постановщик утверждает, что раньше полотна висели на стене в другом порядке, а некоторых и вовсе раньше не было. Полиция выяснила, что дверь не взламывали, а ключи были только у Энтина.

Юрий Лысенко
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