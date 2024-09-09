Ушёл из жизни экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев 9 сентября, 10:51 Александр Евстифеев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Бывший руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев скончался в возрасте 66 лет. Об этом рассказал в телеграм-канале действующий глава региона Юрий Зайцев, назвав политика мудрым и дальновидным профессионалом.

«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность Главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — говорится в тексте.

Евстифеев возглавлял Марий Эл в период с 2017 по 2022 годы. Политик также был заместителем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и сенатором от Ямало-Ненецкого АО.

Ранее сообщалось, что Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский, проживавший в Екатеринбурге, ушёл из жизни в возрасте 64 лет. В 1986-1989 годах он участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов.

Авторы Татьяна Миссуми