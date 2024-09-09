Ереван передал Баку согласованный проект мирного договора 9 сентября, 11:09 Нагорный Карабах. Обложка © ТАСС / ЕРА

Армения отдала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения и теперь ожидает ответной реакции. Об этом на пресс-конференции заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее в проект включён весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», — пояснил он.

По его словам, Ереван надеется на подписание соглашения уже в ближайшее время, что позволит открыть новую «страницу долгосрочной стабильности на Южном Кавказе».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Международного форума «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио заявил, что Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. Политик добавил, что власти уже начали делимитацию и демаркацию границы. Сейчас из более чем тысячекилометровой линии соприкосновения согласовано 13 километров. Алиев надеется, что длительный конфликт Азербайджана и Армении закончится благодаря мирной инициативе Баку.

Авторы Татьяна Миссуми