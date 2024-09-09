Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Политики обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, Никитин доложил российскому главе о росте промышленного производства и доли ОПК, реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости, а также о привлечении в субъект медицинских работников.