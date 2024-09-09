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9 сентября, 11:07

Путин провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Политики обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, Никитин доложил российскому главе о росте промышленного производства и доли ОПК, реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости, а также о привлечении в субъект медицинских работников.

Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Отдельно затронуты вопросы ремонта школ, газификации региона, строительства объектов инфраструктуры и реставрации объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Глава российского субъекта информировал президента, в частности, о темпах строительства и мерах по развитию сельского хозяйства в Туве.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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