Путин провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политики обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, Никитин доложил российскому главе о росте промышленного производства и доли ОПК, реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости, а также о привлечении в субъект медицинских работников.
Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Отдельно затронуты вопросы ремонта школ, газификации региона, строительства объектов инфраструктуры и реставрации объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Глава российского субъекта информировал президента, в частности, о темпах строительства и мерах по развитию сельского хозяйства в Туве.
Kremlin.ru