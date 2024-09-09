Режим ЧС вводят в Новосибирской области из-за сильных осадков

Режим чрезвычайной ситуации вводится с 10 сентября на территории Новосибирской области из-за обильных осадков, которые не дают аграриям убирать урожай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажнённости характеризуется как липкое или текучее. Это сказывается не только на сроках уборки, но также на качественных и количественных показателях урожая, в связи с чем было принято решение о введении режима ЧС с 09:00 (05:00 мск) 10 сентября на всей территории области», — отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В пресс-службе также рассказали, что власти примут меры по усилению находящейся в распоряжении сельхозпредприятий группировки техники для эффективного её использования на полях. Кроме того, люди, занимающиеся посадками, которые заключили договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение выплат.