Режим ЧС вводят в Новосибирской области из-за сильных осадков
Режим чрезвычайной ситуации вводится с 10 сентября на территории Новосибирской области из-за обильных осадков, которые не дают аграриям убирать урожай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«Состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажнённости характеризуется как липкое или текучее. Это сказывается не только на сроках уборки, но также на качественных и количественных показателях урожая, в связи с чем было принято решение о введении режима ЧС с 09:00 (05:00 мск) 10 сентября на всей территории области», — отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
В пресс-службе также рассказали, что власти примут меры по усилению находящейся в распоряжении сельхозпредприятий группировки техники для эффективного её использования на полях. Кроме того, люди, занимающиеся посадками, которые заключили договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение выплат.
Ранее Life.ru сообщал, что в Острогожском районе Воронежской области в связи с детонацией взрывоопасных предметов после атаки украинского БПЛА ввели режим ЧС. По предварительным сведениям, никто из гражданских в результате ЧП не пострадал. Оценка возможных повреждений из-за пожара будет проводиться после полной ликвидации последствий детонации.
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