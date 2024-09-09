Раскрыта возможная причина смерти лётчика-снайпера Родобольского

Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский перед смертью страдал от сердечной недостаточности и тяжело перенёс пневмонию несколько лет назад. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на его сына Олега.

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и, видимо, всё это наложилось. Просто точной информации по диагнозу ещё нет. Потому что папа только вчера вечером умер. Поэтому официального заключения ещё нет», — пояснил он.