Перечислены болезни, которые вызывают перхоть

Многие люди воспринимают перхоть исключительно как косметический дефект, предпочитая справляться с ней подручными методами: шампунями из масс-маркета и аптечными средствами. Однако это в корне неправильно, заявила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Анпилогова.

«Мало кто знает, что перхоть может быть синдромом серьёзных заболеваний — не только кожных, но и аутоиммунных», — заявила медик.

По её словам, если перхоти немного, то действительно можно обойтись шампунями, снижающими выработку себума. В других случаях следует обратиться за помощью к специалисту. Перхоть может быть вызвана себорейным или контактным дерматитом, экземой, стригущим лишаем и псориазом. Спровоцировать или усугубить проблему может стресс.

Врач подчеркнула, что лечение перхоти — это длительный процесс, поэтому важно не бросать его на полпути. Необходимо найти причину появления шелушения в зоне головы. Важно в период лечения соблюдать диету, водный баланс и достаточный уровень витаминов и минералов, отметила дерматовенеролог.