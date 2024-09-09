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9 сентября, 11:37

Перечислены болезни, которые вызывают перхоть

Врач Анпилогова: Перхоть может быть симптомом аутоиммунных заболеваний

Многие люди воспринимают перхоть исключительно как косметический дефект, предпочитая справляться с ней подручными методами: шампунями из масс-маркета и аптечными средствами. Однако это в корне неправильно, заявила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Анпилогова.

«Мало кто знает, что перхоть может быть синдромом серьёзных заболеваний — не только кожных, но и аутоиммунных», — заявила медик.

По её словам, если перхоти немного, то действительно можно обойтись шампунями, снижающими выработку себума. В других случаях следует обратиться за помощью к специалисту. Перхоть может быть вызвана себорейным или контактным дерматитом, экземой, стригущим лишаем и псориазом. Спровоцировать или усугубить проблему может стресс.

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Врач подчеркнула, что лечение перхоти — это длительный процесс, поэтому важно не бросать его на полпути. Необходимо найти причину появления шелушения в зоне головы. Важно в период лечения соблюдать диету, водный баланс и достаточный уровень витаминов и минералов, отметила дерматовенеролог.

Перхоть также может быть симптомом болезней ЖКТ. Нарушение тонких взаимосвязей между полезными и опасными микроорганизмами чревато активизацией условно-патогенной микрофлоры. Восстановить микрофлору кожи и кишечника достаточно сложно. А провоцирующим фактором можно назвать большое количество быстрых углеводов в ежедневном рационе и стресс.

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Алёна Зиновьева
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