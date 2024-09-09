Детский травматолог рассказал о страшных переломах от падения на прямые руки

При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар

Врач рассказал, что недавно к нему в отделение поступил 12-летний пациент в состоянии средней тяжести. У мальчика был сложный перелом лучевой кости после падения с турника на прямые руки. Ситуация осложнилась тем, что ребёнок начал терять чувствительность пальцев, его суставы на руках сильно деформировались, возник обширный отёк. Хирурги провели операцию: мальчику убрали смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями. Сейчас подростка ждёт длительная реабилитация.