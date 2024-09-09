ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Детский травматолог рассказал о страшных переломах от падения на прямые руки

Врач Катин предупредил, что дети тяжело травмируются при падении на прямые руки

9 сентября, 12:18
Детские травмы на руках. Обложка © freepik

Детские травмы на руках. Обложка © freepik

Дети могут получить тяжёлые травмы в случае падения на вытянутые прямые руки. Об этом рассказал Life.ru кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Московской областной детской клинической больницы Сергей Катин.

При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар

Сергей Катин

травматолог

При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар
При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар

Врач рассказал, что недавно к нему в отделение поступил 12-летний пациент в состоянии средней тяжести. У мальчика был сложный перелом лучевой кости после падения с турника на прямые руки. Ситуация осложнилась тем, что ребёнок начал терять чувствительность пальцев, его суставы на руках сильно деформировались, возник обширный отёк. Хирурги провели операцию: мальчику убрали смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями. Сейчас подростка ждёт длительная реабилитация.

Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника
Велосипедная прогулка закончилась для школьника из Уфы выпадением кишечника

Ранее сообщалось, что медики одной из детских больниц в Бурятии спасли двухлетнего ребёнка с некрозом поджелудочной железы. Расстройство стало развиваться у малыша из-за обилия жареной колбасы, картошки и снеков, которыми его пичкали родители.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!