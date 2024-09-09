Детский травматолог рассказал о страшных переломах от падения на прямые руки
Врач Катин предупредил, что дети тяжело травмируются при падении на прямые руки
Детские травмы на руках. Обложка © freepik
Дети могут получить тяжёлые травмы в случае падения на вытянутые прямые руки. Об этом рассказал Life.ru кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Московской областной детской клинической больницы Сергей Катин.
При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар
Врач рассказал, что недавно к нему в отделение поступил 12-летний пациент в состоянии средней тяжести. У мальчика был сложный перелом лучевой кости после падения с турника на прямые руки. Ситуация осложнилась тем, что ребёнок начал терять чувствительность пальцев, его суставы на руках сильно деформировались, возник обширный отёк. Хирурги провели операцию: мальчику убрали смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями. Сейчас подростка ждёт длительная реабилитация.
Ранее сообщалось, что медики одной из детских больниц в Бурятии спасли двухлетнего ребёнка с некрозом поджелудочной железы. Расстройство стало развиваться у малыша из-за обилия жареной колбасы, картошки и снеков, которыми его пичкали родители.