Былое пророчество Иоанна Кронштадского о России исполнится в 2024 году
Священник РПЦ Иоанн Кронштадский. Обложка © Wikipedia.org
В Сети вспомнили о предсказании священника Русской православной церкви Иоанна Кронштадского, который определил судьбоносные для России годы. О былом пророчестве вспомнили в ИА «Кулик».
Священнослужитель родился в 1829 году и умер в 1908. При жизни он перечислил годы, которые станут наиболее важными в российской истории. В частности, в этот список попали 1917 и 2024 годы. К первому из них в наши дни вопросов не возникает — Октябрьская революция вне всяких сомнений оставила неизгладимый след в судьбе нашей страны. А вот 2024 год пока не закончился и может удивить многим, но вне всяких сомнений запомнится победами российского оружия и доблестью наших воинов.
Увы, в своих предсказаниях Иоанн Кронштадский не был конкретен. Однако он предрекал, что грядущие события укрепят веру людей в Бога.
Ранее Life.ru публиковал материал о пяти апокалиптичных пророчествах из Библии, которые претворяются в жизнь. Точность предсказаний удивляет — тут и нашествие дронов-саранчи, и упадок нравов, и гонения на христиан, которые найдут спасение в исходе в Россию.