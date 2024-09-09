Священнослужитель родился в 1829 году и умер в 1908. При жизни он перечислил годы, которые станут наиболее важными в российской истории. В частности, в этот список попали 1917 и 2024 годы. К первому из них в наши дни вопросов не возникает — Октябрьская революция вне всяких сомнений оставила неизгладимый след в судьбе нашей страны. А вот 2024 год пока не закончился и может удивить многим, но вне всяких сомнений запомнится победами российского оружия и доблестью наших воинов.