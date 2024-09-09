Как научиться принимать взвешенные решения: секрет от психолога

Россиянам дали советы, как не ошибиться при принятии того или иного решения. В первую очередь следует определить сферу жизни: бизнес и другая профессиональная деятельность, развитие личности, отношения, эго, здоровье. Также надо понять свои сильные и слабые стороны, объяснила РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.

Например, если у человека есть бизнес — его сильной чертой является предпринимательская жилка. Но решение надо принять в личной жизни, которая «хромает». В таком случае стоит обратиться за советом к человеку, у кого, в личной жизни, напротив, всё хорошо.

«Помните, у этих людей тоже есть свои слабые стороны, в которых вы, вероятно, сильны. И вы можете предложить им свою адекватную помощь в нужный момент», — добавила Гаудиум.