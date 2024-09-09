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9 сентября, 12:39

Как научиться принимать взвешенные решения: секрет от психолога

Психолог Гаудиум: При принятии решения важно знать свои сильные стороны

Россиянам дали советы, как не ошибиться при принятии того или иного решения. В первую очередь следует определить сферу жизни: бизнес и другая профессиональная деятельность, развитие личности, отношения, эго, здоровье. Также надо понять свои сильные и слабые стороны, объяснила РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.

Например, если у человека есть бизнес — его сильной чертой является предпринимательская жилка. Но решение надо принять в личной жизни, которая «хромает». В таком случае стоит обратиться за советом к человеку, у кого, в личной жизни, напротив, всё хорошо.

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«Помните, у этих людей тоже есть свои слабые стороны, в которых вы, вероятно, сильны. И вы можете предложить им свою адекватную помощь в нужный момент», — добавила Гаудиум.

Ранее жителям России указали на главную ошибку при планировании жизни. Многие из нас строят планы только на ближайший год-два, что неправильно. Необходимо научиться планировать на 15 лет вперёд. Тогда будет понятно, к чему конкретно мы стремимся и что нас ждёт в будущем.

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freepik

Алёна Зиновьева
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