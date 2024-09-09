В Дeнь лукa врач рассказал, работают ли бабушкины лайфхаки по лечению простуды
Врач Умнов: Половина луковицы в день поможет в профилактике ОРВИ
По мнению врача, одна луковица в день способна помочь вылечиться от ОРВИ. Обложка © Life.ru
Сегодня, 9 сентября, отмечается Дeнь лукa. Для нас это растение олицетворяет здоровье, недаром многих мамы и бабушки лечили им во время простуды. Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов рассказал Life.ru, можно ли вылечить ОРВИ с помощью лука.
Польза лука неоспорима, так как в нём содержится множество витаминов (А, С, РР, В1,2,9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы (иммуностимулирующее действие). Поэтому данный продукт можно назвать помощником в профилактике и лечении лёгких ОРВИ. Но именно как помощник, а не основное средство! Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит, ибо кислотности данного продукта недостаточно для эффективной борьбы с патогенами в одиночку.
По мнению врача, одна луковица в день способна помочь вылечиться, а пол-луковицы в день поможет в профилактике заражения. В варёном виде лук, хоть и слегка потеряет витамины, но также останется полезным продуктом.
А вот дышать при насморке над горячей картошкой не рекомендуется. Дело в том, что при резком вдыхании горячего пара носом может возникнуть отёк слизистой или спазм, который приводит к нарушению дыхания. В этом случае надо срочно вызывать скорую помощь.