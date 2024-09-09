В Дeнь лукa врач рассказал, работают ли бабушкины лайфхаки по лечению простуды

Польза лука неоспорима, так как в нём содержится множество витаминов (А, С, РР, В1,2,9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы (иммуностимулирующее действие). Поэтому данный продукт можно назвать помощником в профилактике и лечении лёгких ОРВИ. Но именно как помощник, а не основное средство! Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит, ибо кислотности данного продукта недостаточно для эффективной борьбы с патогенами в одиночку.