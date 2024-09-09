Названы первые «звоночки», что рядом с вами живёт будущий алкоголик Врач Григорьева назвала «хмельные приключения» ранним признаком алкоголизма 9 сентября, 12:12 Человек с бутылкой алкоголя. Обложка © freepik

Алкоголизм начинается с изменений психического состояния человека, который пытается тщетно отыскать «лекарство от реальности», но при этом продолжает уверять близких в отсутствии у него алкогольной зависимости. Об этом рассказала UfaTime.ru медицинский психолог Карина Григорьева.

Она посоветовала обращать внимание на ряд ранних признаков алкоголизма, чтобы вовремя начать лечение. Прежде всего, человек будет обращаться к спиртному при каждом удобном случае, а круг его знакомств резко изменится на тех, кто пьёт много и часто. При этом потенциальный алкоголик не прочь пропустить стаканчик и в полном одиночестве, оправдывая это необходимостью снять напряжение. А также в его жизни начнут возникать «хмельные приключения», всегда плачевно заканчивающиеся, отметила Григорьева.

Врач посоветовала никогда не запускать подобные состояния и тут же начинать терапию, потому что пристрастие к горячительным напиткам легко не заканчивается. Психолог напомнила, что алкоголь может серьёзно сломать жизнь и вернуть себя будет сложно.

Ранее Life.ru писал, что люди, регулярно употребляющие спиртные напитки, склонны раз за разом в нетрезвом виде повторять одни и те же действия. Например, одни принимаются извиняться перед окружающими, другие, наоборот, начинают вести себя агрессивно. Однако это не имеет отношения к привычкам человека, считают психологи.

Авторы Татьяна Миссуми