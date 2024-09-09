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9 сентября, 12:31

Life.ru выяснил у Ozon, почему истории наших покупок вдруг стали достоянием народа

Ozon объяснил решение открыть истории покупок и разрешил юзерам скрывать профили

В пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали Life.ru, что опция «Публичный профиль» придумана для того, чтобы пользователи могли подписаться на покупателей с похожими предпочтениями. При этом на таком аккаунте отображаются лишь имя и первая буква фамилии, если таковая указана. Клиент также может в любой момент полностью скрыть свой профиль.

«Ozon тестирует новую опцию в приложении — «Публичный профиль». В нём собираются отзывы на приобретённые товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары», — пояснили Life.ru представители маркетплейса.

В рамках действующего теста можно перейти по ссылке-приглашению, которой пользователь поделился с другими покупателями. Так вы окажетесь на странице человека с публичным профилем, на который можно будет подписаться. Также это можно сделать из не анонимных отзывов на товар.

В публичном профиле отображается только имя и первая буква фамилии. Клиент всегда может скрыть отдельные отзывы и редактировать «публичное имя», если пожелает.

«При подключении опции обращаем внимание клиента на новый функционал и подсказываем, как скрыть свой профиль в личном кабинете. Клиент всегда может полностью скрыть свой профиль — для этого нужно зайти в личный кабинет и отключить функцию. В этом случае другие покупатели увидят заглушку «пользователь скрыл свой профиль» и не смогут посмотреть оставленные отзывы», — заключили в пресс-службе Ozon.

Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами
Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами

Ранее Life.ru рассказывал, что Ozon сделал аккаунты своих пользователей публичными, обнародовав список покупок и комментариев к товарам. Представители платформы хотели, чтобы такая мера помогла покупателям эффективно взаимодействовать друг с другом.

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Shuttersstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Владимир Озеров
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