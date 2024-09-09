Life.ru выяснил у Ozon, почему истории наших покупок вдруг стали достоянием народа

В пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали Life.ru, что опция «Публичный профиль» придумана для того, чтобы пользователи могли подписаться на покупателей с похожими предпочтениями. При этом на таком аккаунте отображаются лишь имя и первая буква фамилии, если таковая указана. Клиент также может в любой момент полностью скрыть свой профиль.

«Ozon тестирует новую опцию в приложении — «Публичный профиль». В нём собираются отзывы на приобретённые товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно — история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары», — пояснили Life.ru представители маркетплейса.

В рамках действующего теста можно перейти по ссылке-приглашению, которой пользователь поделился с другими покупателями. Так вы окажетесь на странице человека с публичным профилем, на который можно будет подписаться. Также это можно сделать из не анонимных отзывов на товар.

В публичном профиле отображается только имя и первая буква фамилии. Клиент всегда может скрыть отдельные отзывы и редактировать «публичное имя», если пожелает.

«При подключении опции обращаем внимание клиента на новый функционал и подсказываем, как скрыть свой профиль в личном кабинете. Клиент всегда может полностью скрыть свой профиль — для этого нужно зайти в личный кабинет и отключить функцию. В этом случае другие покупатели увидят заглушку «пользователь скрыл свой профиль» и не смогут посмотреть оставленные отзывы», — заключили в пресс-службе Ozon.