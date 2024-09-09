Российский FPV-дрон уничтожил БМП Bradley ВСУ в Харьковской области

«Очередная Bradley выбыла из строя. В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение боевой машины пехоты Bradley. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена. На кадрах объективного контроля — пожар после взрыва боевой машины противника», — сообщили в военном ведомстве.

Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков

Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков

Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ ударили ФАБ по замаскированному командному пункту ВСУ в Грушевке Харьковского региона. Точным попаданием было уничтожено 8 единиц техники и до 80 человек личного состава, в числе которых множество офицеров.