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9 сентября, 13:13

Российский FPV-дрон уничтожил БМП Bradley ВСУ в Харьковской области

Очередная Bradley стала добычей российских военных в Харьковской области. Видео с уничтоженной американской БМП опубликовала пресс-служба МО РФ.

БМП Bradley пылает в Харьковской области после удара российского FPV-дрона. Видео © Telegram / Минобороны России

«Очередная Bradley выбыла из строя. В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение боевой машины пехоты Bradley. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена. На кадрах объективного контроля пожар после взрыва боевой машины противника», сообщили в военном ведомстве.

Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков
Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков

Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ ударили ФАБ по замаскированному командному пункту ВСУ в Грушевке Харьковского региона. Точным попаданием было уничтожено 8 единиц техники и до 80 человек личного состава, в числе которых множество офицеров.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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