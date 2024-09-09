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9 сентября, 15:58

Хочет переехать: Внук легендарного генерала де Голля выбрал Россию вместо Франции

Внук первого президента Франции де Голля захотел переехать в Москву

Внук знаменитого французского президента и генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Внук знаменитого французского президента и генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Общественный деятель Пьер де Голль, который приходится внуком бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю, ставшего символом сопротивления после оккупации своей страны фашистами в годы Второй мировой войны, заявил о своём желании переехать жить в Москву. Об этом в личном телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Внук Шарля де Голля <...> сказал, что планирует переезд в Москву»,написал он.

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Ранее Пьер де Голль вместе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким посетил московский избирательный участок, где проводилось голосование на выборах парламентариев Мосгордумы восьмого созыва. Общественный деятель указал на значительную разницу между процедурой выборов в России и на Западе: по его словам, европейские страны, и в частности Франция, серьёзно уступают РФ в вопросах прозрачности и организации выборного процесса.

Юрий Лысенко
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