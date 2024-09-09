Хочет переехать: Внук легендарного генерала де Голля выбрал Россию вместо Франции

Общественный деятель Пьер де Голль, который приходится внуком бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю, ставшего символом сопротивления после оккупации своей страны фашистами в годы Второй мировой войны, заявил о своём желании переехать жить в Москву. Об этом в личном телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Внук Шарля де Голля <...> сказал, что планирует переезд в Москву», — написал он.