Хочет переехать: Внук легендарного генерала де Голля выбрал Россию вместо Франции
Внук первого президента Франции де Голля захотел переехать в Москву
Внук знаменитого французского президента и генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Общественный деятель Пьер де Голль, который приходится внуком бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю, ставшего символом сопротивления после оккупации своей страны фашистами в годы Второй мировой войны, заявил о своём желании переехать жить в Москву. Об этом в личном телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Внук Шарля де Голля <...> сказал, что планирует переезд в Москву», — написал он.
Ранее Пьер де Голль вместе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким посетил московский избирательный участок, где проводилось голосование на выборах парламентариев Мосгордумы восьмого созыва. Общественный деятель указал на значительную разницу между процедурой выборов в России и на Западе: по его словам, европейские страны, и в частности Франция, серьёзно уступают РФ в вопросах прозрачности и организации выборного процесса.