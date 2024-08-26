Внук де Голля назвал арест Дурова попыткой задушить альтернативу СМИ
Вокруг задержания российского бизнесмена и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова немало неясных моментов, но с уверенностью можно сказать, что это попытка задавить независимые источники информации. Такое заявление сделал Пьер де Голль — внук знаменитого французского генерала Шарля де Голля, — выступая на пресс-конференции «80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти».
"Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова не ясны, но сейчас точно очевидно, что цель этого ареста — удушить альтернативные средства информации", — прокомментировал ситуацию Пьер де Голль.
Напомним, что Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, в совокупности он может получить до 20 лет тюрьмы. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что задержание было частью проводящегося судебного расследования и ни в коем разе не является политическим решением, правда, деталей дела он раскрывать не стал, сославшись на то, что не хочет мешать работе правоохранителей. Сегодня прокуратура республики заявила, что предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.
VK / Павел Дуров