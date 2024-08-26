Внук де Голля назвал арест Дурова попыткой задушить альтернативу СМИ

Вокруг задержания российского бизнесмена и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова немало неясных моментов, но с уверенностью можно сказать, что это попытка задавить независимые источники информации. Такое заявление сделал Пьер де Голль — внук знаменитого французского генерала Шарля де Голля, — выступая на пресс-конференции «80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти».