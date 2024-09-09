Российские войска активно вытесняют ВС Украины из Коренёвского района Курщины. За последние сутки противника выбили из сёл Комаровки и Вишнёвки, кроме того был взят под контроль участок местной железной дороги, сообщает Mash.

Сейчас сапёры ВС РФ ведут зачистку населённых пунктов от мин, оставленных ВСУ. Параллельно с этим идёт наступление у посёлка Коренёво, откуда врага теснят в направлении Сумской области Украины. Продвижение российских подразделений за сутки составило порядка трёх километров.

Телеграм-канал со ссылкой на командира «Группы Аида» пишет, что ВСУ в попытках сохранить позиции в курском приграничье перебросили в регион полностью укомплектованные элитные 72-ю и 47-ю бригады, а также закарпатскую группировку «дроноводов» «Птицы Мадьяра» и подразделения добровольческого батальона патрульной службы украинского МВД К-2. Они должны помочь засевшим в Курской области и заметно поредевшим 61-й, 80-й, 82-й, 9-й, 95-й и 253-й бригадам 106-го, 104-го и 74-го полков, вкупе с разношёрстными отрядами польских, грузинских, шведских и американских наёмников, выстоять под напором ВС РФ.