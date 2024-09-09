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Регион
9 сентября, 13:24

Поможет ли? ВСУ перебросили две элитные бригады из-под Угледара, чтобы удержаться под Курском

Mash: ВС РФ выбили ВСУ из Комаровки и Вишнёвки в Курской области

Российские войска активно вытесняют ВС Украины из Коренёвского района Курщины. За последние сутки противника выбили из сёл Комаровки и Вишнёвки, кроме того был взят под контроль участок местной железной дороги, сообщает Mash.

Сейчас сапёры ВС РФ ведут зачистку населённых пунктов от мин, оставленных ВСУ. Параллельно с этим идёт наступление у посёлка Коренёво, откуда врага теснят в направлении Сумской области Украины. Продвижение российских подразделений за сутки составило порядка трёх километров.

Телеграм-канал со ссылкой на командира «Группы Аида» пишет, что ВСУ в попытках сохранить позиции в курском приграничье перебросили в регион полностью укомплектованные элитные 72-ю и 47-ю бригады, а также закарпатскую группировку «дроноводов» «Птицы Мадьяра» и подразделения добровольческого батальона патрульной службы украинского МВД К-2. Они должны помочь засевшим в Курской области и заметно поредевшим 61-й, 80-й, 82-й, 9-й, 95-й и 253-й бригадам 106-го, 104-го и 74-го полков, вкупе с разношёрстными отрядами польских, грузинских, шведских и американских наёмников, выстоять под напором ВС РФ.

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Командование украинских ВС продолжает жертвовать драгоценным человеческим ресурсом ради непонятных перспектив в Курской области. В МО РФ ведут регулярный подсчёт общих потерь противника за всё время операции в Курской области, которая началась 6 августа. По данным на сегодня, за месяц с небольшим ВСУ потеряли 11,4 тысячи военнослужащих и 89 танков, а также множество другой техники.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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