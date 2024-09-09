Пожар на складе в Ростовской области потушили спустя 12 дней после атаки БПЛА
ТАСС: В Ростовской области потушили пожар на топливном складе
В Ростовской области потушили пожар на топливном складе в Каменском районе. Пожарные бились с огнём 12 дней. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменского района.
«Пожар полностью потушен», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что возгорание началось 28 августа в результате атаки БПЛА на объект. В склад врезалось четыре дрона. По словам губернатора, погибших и пострадавших нет. В тушении огня были задействованы силы экстренного реагирования.
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