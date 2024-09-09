ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 13:30

ФСБ задержала жителя ЛНР, который воевал в нацбате ВСУ в 2018-2019 годы

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя Станично-Луганского района, который ранее был участников ультраправого формирования и воевал на стороне Киева против жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ задержала жителя, который ранее состоял в неонацистском батальоне. Видео © Пресс-служба ФСБ

«Житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, на протяжении 2018–2019 годов принимал участие в боевых действиях против Л/ДНР в составе украинских вооружённых формирований ультраправого толка», — рассказали представители ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе».

Второй Бабий Яр: ФСБ раскрыла зверства фашистов на донецкой шахте в годы ВОВ
Второй Бабий Яр: ФСБ раскрыла зверства фашистов на донецкой шахте в годы ВОВ

Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя, которую подозревают в государственной измене в пользу Украины. По данным ведомства, она вела сбор информации о местах расположения российских войск. Эти данные она затем сливала украинским спецслужбам.

Обложка ©

Пресс-служба ФСБ

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • ВСУ
  • Донбасс
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров