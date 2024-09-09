ФСБ задержала жителя ЛНР, который воевал в нацбате ВСУ в 2018-2019 годы

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя Станично-Луганского района, который ранее был участников ультраправого формирования и воевал на стороне Киева против жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ задержала жителя, который ранее состоял в неонацистском батальоне. Видео © Пресс-служба ФСБ

«Житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, на протяжении 2018–2019 годов принимал участие в боевых действиях против Л/ДНР в составе украинских вооружённых формирований ультраправого толка», — рассказали представители ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе».