ФСБ задержала жителя ЛНР, который воевал в нацбате ВСУ в 2018-2019 годы
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя Станично-Луганского района, который ранее был участников ультраправого формирования и воевал на стороне Киева против жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ФСБ задержала жителя, который ранее состоял в неонацистском батальоне. Видео © Пресс-служба ФСБ
«Житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, на протяжении 2018–2019 годов принимал участие в боевых действиях против Л/ДНР в составе украинских вооружённых формирований ультраправого толка», — рассказали представители ФСБ.
Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе».
Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя, которую подозревают в государственной измене в пользу Украины. По данным ведомства, она вела сбор информации о местах расположения российских войск. Эти данные она затем сливала украинским спецслужбам.
Пресс-служба ФСБ